Хавбек «Уфы» Дмитрий Стоцкий подписал 4-летний контракт с «Краснодаром»

Полузащитник ФК «Уфа» Дмитрий Стоцкий подписал контракт с «Краснодаром». Об этом сообщает официальный сайт краснодарского клуба.

Хавбек успешно прошел медобследование и подписал контракт, рассчитанный до июня 2022 года. В расположение «Краснодара» Стоцкий прибудет 17 июня, когда стартует первый предсезонный сбор клуба.

«Счастлив оказаться в таком большом, серьезном клубе. Для меня это совершенно точно шаг вперед. Надеюсь проявить здесь свои лучшие качества, завоевать место в составе и помочь «Краснодару» добиться лучшего результата в клубной истории», — сказал Стоцкий после подписания контракта.



