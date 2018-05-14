Нижегородский аэропорт недополучил 20 млн рублей субсидий на полеты госавиации

Международный аэропорт «Стригино» в 2014 году недополучил 20 млн субсидий на обслуживание полетов госавиации.



Как сообщает «Коммерсантъ», ежегодные расходы на наземное обеспечение полетов Минобороны, МВД, ФСБ, МЧС, ФТС, Росгвардии, которые освобождены от платы за эти услуги, составляют более 500 млн рублей, однако из бюджета на эти цели выделяется в полтора-два раза меньше. Если в 2016 году плата составила чуть более 315 млн рублей, то в 2017 году — 266,7 млн рублей, а в 2018 году — всего 253 млн рублей. В 2016 году отказ в субсидировании получили 46 аэропортов РФ, а в 2018 году — уже более 70.

В связи с этим Международная ассоциация аэропортов обратилась в Росавиацию, Минтранс и Минфин с предложением кардинально реформировать систему субсидирования обслуживания рейсов госавиации. Так, МАА предлагает, чтобы услуги всем пользователям воздушного пространства оказывались только на платной основе.

Ранее «Реальное время» писало, что Международные аэропорты Казани, Самары, Нижнего Новгорода и Саранска введут временные ограничения на перевозку оружия на время чемпионата мира по футболу.