Аэропорты четырех городов ПФО введут запрет на перевозку оружия на время ЧМ-2018

Международные аэропорты Казани, Самары, Нижнего Новгорода и Саранска введут временные ограничения на перевозку оружия на время чемпионата мира по футболу.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службы аэропортов, запрет распространяется на перевозку гражданского и служебного оружия и патронов к нему на всех рейсах с 25 мая по 25 июля 2018 года.

В этот период нельзя также перевозить кортики, так как они относятся к холодному оружию.

Ранее Росавиация рекомендовала организовать в аэропортах оперативные штабы по приему гостей ЧМ-2018.