«Русал»: предсказать последствия санкций тяжело

В финансовом отчете за первый квартал 2018 года говорится, что руководство «Русала» считает ненадежными прогнозы о деятельности компании из-за санкций США.

«Основным направлением деятельности компании остается защита интересов всех кредиторов, инвесторов и акционеров», — говорится в отчете. Однако последствия санкций, по мнению руководства, предсказать тяжело.

Ранее стало известно, что прибыль компании в первом квартале 2018 года составила $544 млн, что на 190,9% больше в годовом выражении.

Выручка «Русала» за первые три месяца нынешнего года составила $2,744 млрд (рост на 19,5% по сравнению с первым кварталом 2017 года).

Скорректированная EBITDA увеличилась на 20,4% и достигла $572 млн.