Прибыль «Русала» в первом квартале года составила $544 миллиона

Прибыль компании «Русал» в первом квартале 2018 года составила $544 млн, что на 190,9% больше в годовом выражении.

Выручка «Русала» за первые три месяца нынешнего года составила $2,744 млрд (рост на 19,5% по сравнению с первым кварталом 2017 года). Скорректированная EBITDA увеличилась на 20,4% и достигла $572 млн, передает ТАСС.

Ранее капитализация «Русала» выросла на 122 млрд рублей. На резкий рост акций компании повлияли заявления американского Минфина о возможности снятия санкций с «Русала». На закрытии торгов прошлой недели бумаги компании стоили 22,95 рубля, а во вторник они выросли до 31 рубля.