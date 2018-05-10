«Салават Юлаев» не планирует возвращение Зубарева

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Роман Беляев опроверг слухи по поводу возвращения в Уфу воспитанника «Салавата Юлаева» защитника Андрея Зубарева.

«Мы тоже слышали про это, но переговоров не ведем», — сказал он в интервью «Чемпионату».

Андрей Зубарев принадлежит питерскому СКА. В феврале 2018 года он стал олимпийским чемпионом в составе сборной России.

В то же время Беляев прокомментировал приобретение двух оборонцев: «Артем Сергеев — габаритный праворукий защитник оборонительного плана, хорошо чувствует себя в силовой борьбе, обладает сильным броском, может использоваться во всех ситуациях, в том числе и при игре в большинстве.

Что касается Терещенко, мы за ним давно наблюдали и в прошлом сезоне прорабатывали варианты получения его через обмен, но не получилось. Мы считаем его недооцененным игроком, он добавит нашей команде жесткости, самоотдачи, энергии при игре в обороне. Также, обладая хорошим броском, он поможет нашим специальным командам при игре в большинстве».