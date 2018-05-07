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Единороссы поддержали кандидатуру Медведева на пост премьера

17:56, 07.05.2018
Единороссы поддержали кандидатуру Медведева на пост премьера
Фото: government.ru

Фракция «Единая Россия» в Госдуме в ходе встречи с Дмитрием Медведевым поддержала его кандидатуру на пост премьер-министра.

«Поддержали почти единогласно, только один человек воздержался», — передает ТАСС со ссылкой на участника встречи Медведева с депутатами фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента.

Во фракции КПРФ заявили, что не планируют поддерживать кандидатуру Медведева на пост премьера.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России. Напомним, Госдума рассмотрит кадровый вопрос на пленарном заседании 8 мая.

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