Жириновский: ЛДПР поддержит кандидатуру Медведева

Фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства РФ. Об этом заявил лидер либерал-демократов Владимир Жириновский.

«Сегодня Медведев — самый опытный чиновник в нашей стране: он был главой администрации президента, первым вице-премьером, президентом и главой правительства. Он лидер партии большинства, у него нормальные отношения с президентом. Они слаженная команда, между ними нет никакого внутреннего противостояния и интриг, а это дорого стоит в ситуации, когда наша страна подвергается серьезному внешнему давлению. Поэтому завтра в Госдуме фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева», — цитирует ТАСС Жириновского.

Ранее фракция «Единая Россия» в Госдуме в ходе встречи с Дмитрием Медведевым поддержала его кандидатуру на пост премьер-министра. В КПРФ поддержать Медведева отказались.