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Медведев выдвинул предложения по составу Кабмина

17:36, 07.05.2018 1
Медведев выдвинул предложения по составу Кабмина
Фото: kremlin.ru

Выдвинутый на должность премьер-министра нового правительства Дмитрий Медведев предложил кандидатов в состав нового кабинета министров. И.о. министра финансов Антон Силуанов выдвинут на пост первого вице-премьера.

Также в вице-премьеры предложены (цитата по «Коммерсанту»):

  • первый вице-премьер — Антон Силуанов (сейчас — министр финансов);
  • вице-премьер по социальной политике — Татьяна Голикова (глава Счетной палаты);
  • вице-премьер по культуре и спорту — Ольга Голодец (вице-премьер по социальной политике);
  • вице-премьер по строительству — Виталий Мутко (вице-премьер по культуре и спорту);
  • вице-премьер по промышленности — Дмитрий Козак (вице-премьер, курирующий вопросы Крыма и Севастополя);
  • вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу — Юрий Борисов (замминистра обороны);
  • вице-премьер по транспорту — Максим Акимов (замглавы аппарата правительства);
  • вице-премьер по агро-промышленному комплексу — Алексей Гордеев (полпред президента в центральном федеральном округе);
  • глава аппарата правительства в ранге вице-премьера — Константин Чуйченко (глава контрольного управления президента).

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:52
    "Алексей Гордеев станет вице-премьером, курирующим АПК. " Так он до того как его сослали в Воронеж и был министром по сельскому хозяйству. Кстати, мужик он деловой, Воронеж смог раскрутить лихо, правда для этого ему пришлось разогнать всю прошлую команду.
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