Медведев выдвинул предложения по составу Кабмина
Выдвинутый на должность премьер-министра нового правительства Дмитрий Медведев предложил кандидатов в состав нового кабинета министров. И.о. министра финансов Антон Силуанов выдвинут на пост первого вице-премьера.
Также в вице-премьеры предложены (цитата по «Коммерсанту»):
- первый вице-премьер — Антон Силуанов (сейчас — министр финансов);
- вице-премьер по социальной политике — Татьяна Голикова (глава Счетной палаты);
- вице-премьер по культуре и спорту — Ольга Голодец (вице-премьер по социальной политике);
- вице-премьер по строительству — Виталий Мутко (вице-премьер по культуре и спорту);
- вице-премьер по промышленности — Дмитрий Козак (вице-премьер, курирующий вопросы Крыма и Севастополя);
- вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу — Юрий Борисов (замминистра обороны);
- вице-премьер по транспорту — Максим Акимов (замглавы аппарата правительства);
- вице-премьер по агро-промышленному комплексу — Алексей Гордеев (полпред президента в центральном федеральном округе);
- глава аппарата правительства в ранге вице-премьера — Константин Чуйченко (глава контрольного управления президента).
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