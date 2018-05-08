Гендиректор ОКБ им. Симонова назвал материалы следствия сфабрикованными и поспешными

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Сегодня в Верховном суде РТ по видеосвязи выступил гендиректор ОКБ им. Симонова Александр Гомзин, с 18 апреля находящийся в СИЗО-1 Казани. Обвиняемый в злоупотреблении полномочий и хищении бюджетных средств в свою очередь высказал серьезные обвинения в адрес следователей, прокуроров и сотрудников казначейства, однако остался под стражей, — передает журналист «Реального времени».



Топ-менеджер оборонного предприятия рассказал, что основанием для возбуждения уголовного дела стали выводы специалиста федерального казначейства о признаках нецелевого расходования средств и выводы последующей проверки прокуратуры. По словам Гомзина, увидев среди документов ОКБ закупку двух экземпляров двигателей в Германии, проверяющие, не обладая специальными знаниями в авиастроении и конструировании, посчитали, что именно эти двигатели ОКБ и выдало за свою разработку.

Сам обвиняемый говорит, что целью закупки было всего лишь тестирование прототипов, что отражено в отчетах заказчика Минпромторга и специалистов института авиационных моторов.

«Все представленные следствием материалы при внимательном прочтении и сопоставлении с документами Минобороны и Минпромторга являются недостоверными, сфабрикованными и поспешными», — убеждал Верховный суд РТ гендиректор ОКБ им. Симонова.

Его защиту на заседании осуществляли пять адвокатов, однако добиться освобождения Гомзина из-под стражи хотя бы под залог им не удалось.

Напомним, Александра Гомзина обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и нецелевом расходовании бюджетных средств, выделенных в качестве субсидий на разработку тяжелого беспилотника «Альтаир». Перед президентом РФ за него заступился коллектив ОКБ.





