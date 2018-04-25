СМИ: коллектив ОКБ им. Симонова обратился к президенту РФ из-за ареста гендиректора

Коллектив ОКБ им. Симонова обратился к президенту России Владимиру Путину в связи с задержанием 16 апреля своего гендиректора — генерального конструктора Александра Гомзина, сообщает «Росбалт».

В письме отмечается, что Гомзин не мог совершить хищение 900 млн рублей из-за того, что «предприятие выполняет гособоронзаказ под постоянным контролем военного представительства, многочисленных контролирующих органов, таких как Казанская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, УФСБ Российской Федерации по Республике Татарстан, налоговая инспекция, Счетная палата Российской Федерации».

Напомним, Советский районный суд Казани 16 апреля взял Гомзина под стражу до 10 июня 2018 года. Он подозревается в использовании субсидий на цели, не соответствующие условиям их получения.