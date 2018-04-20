В Казани арестовали гендиректора ОКБ им. Симонова

Советский районный суд Казани 16 апреля взял под стражу до 10 июня 2018 года генерального директора ОКБ им. Симонова Александра Гомзина, сообщили в пресс-службе суда.

Он подозревается в использовании субсидий на цели, не соответствующие условиям их получения. Субсидии были предоставлены конструкторскому бюро Минпромторгом РФ в ноябре 2014 года. Кроме того, как сообщает агентство «Прайм», в октябре 2014 года под давлением бизнесмена, владеющего контрольным пакетом акций ОКБ, было осуществлено отчуждение 301,865 акций в пользу другой компании.

Напомним, конструкторское бюро в начале текущего года посетил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Ему продемонстрировали результаты работ, выполняемых по текущим государственным контрактам.