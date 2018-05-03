Арест гендиректора ОКБ им. Симонова оспорили четыре адвоката

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В Казани обжалован арест гендиректора ОКБ им.Симонова Александра Гомзина. Соответствующее решение Советского райсуда Казани оспаривают сам обвиняемый и четверо его адвокатов, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Напомним, Александр Гомзин был водворен в СИЗО еще 18 апреля по обвинениям в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и нецелевом расходовании бюджетных средств. На аресте его представляли двое адвокатов Наталья Фарукшина и Ильбер Латыпов. Теперь к защите подключились и двое их коллег — Олег Головенкин и Василь Кабиров.

Источники «Реального времени» связывают преследование руководителя оборонного предприятия с расходованием субсидии в 1 млрд рублей, выделенной через Минпромторг РФ на разработку тяжелого беспилотника «Альтаир» в 2014 году. В Следкоме комментарии по этому делу не дают, размер выявленного ущерба не называют.

Коллектив предприятия обратился с открытым письмом к президенту России. В нем говорится, что Гомзин не мог совершить хищение 900 млн рублей из-за того, что «предприятие выполняет гособоронзаказ под постоянным контролем военного представительства, многочисленных контролирующих органов, таких как Казанская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, УФСБ Российской Федерации по Республике Татарстан, налоговая инспекция, Счетная палата Российской Федерации».