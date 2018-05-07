Татарстан, Самарская и Оренбургская области вошли в топ-10 по отчислениям в бюджет России

Три субъекта Приволжского федерального округа — Татарстан, Самарская и Оренбургская области — вошли в десятку главных регионов-доноров России.



На 1 января 2018 года Татарстан перечислил в консолидированный бюджет страны 328,6 млрд рублей, заняв 5-е место в списке. Самарская область отправила 224,9 млрд рублей (8-е место). Оренбургская область — 194,4 млрд рублей (10-е место), следует из данных исследования аналитической службы «Реального времени».

При этом из них только Оренбуржье получило 3,97 млрд рублей в качестве дотаций от Москвы.

Отметим, что главными регионами-донорами по итогам 2017 года стали Ханты-Мансийский округ, Москва и Ямало-Ненецкий округ.

Подробности — в материале «Реального времени».