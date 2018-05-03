Три казанских отеля прошли к ЧМ-2018 классификацию по стандартам «халяль»

Три отеля в Казани прошли классификацию по стандартам «халяль» к чемпионату мира по футболу для удобства туристов из мусульманских стран.



«На сегодняшний день у нас основная мусульманская страна, которую мы ждем в гости, — это Иран, и по туристам из этой страны в основном требования касаются питания. Имеется ввиду питание по системе „халяль“, многие запрашивают именно такого плана еду», — цитирует ТАСС председателя Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.

Отмечается, что в настоящее время еще несколько отелей проходят процедуру по стандартам «халяль». При этом в Казани большое количество кафе и ресторанов, которые предлагают питание по системе «халяль».

Ранее стало известно, что в Казани к ЧМ-2018 начнут работу 20 выставок.