К ЧМ-2018 в Казани откроется более 20 выставок

Во время чемпионата мира по футболу в Казани будут работать десять выставочных проектов, 12 регулярных стационарных выставок, а также выставка изделий народно-художественных промыслов.



Отмечается, что 25 июня болельщиков ждет «Футбольная ночь в Государственном музее изобразительных искусств РТ и в Национальном музее РТ. Футбольные фанаты ознакомятся с экспонатами, связанными со спортивной тематикой, и примут участие во флешмобах и викторинах, передает «Татар-информ».

Напомним, проведение чемпионата мира по футболу — 2018 в России запланировано на 12 стадионах в 11 городах. «Реальное время» составило топ-8 фактов, позволяющих лучше подготовиться к предстоящему событию в Казани.