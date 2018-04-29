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К ЧМ-2018 в Казани откроется более 20 выставок

08:27, 29.04.2018 Сюжет:  ЧМ-2018 по футболу в России
К ЧМ-2018 в Казани откроется более 20 выставок
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Во время чемпионата мира по футболу в Казани будут работать десять выставочных проектов, 12 регулярных стационарных выставок, а также выставка изделий народно-художественных промыслов.

Отмечается, что 25 июня болельщиков ждет «Футбольная ночь в Государственном музее изобразительных искусств РТ и в Национальном музее РТ. Футбольные фанаты ознакомятся с экспонатами, связанными со спортивной тематикой, и примут участие во флешмобах и викторинах, передает «Татар-информ».

Напомним, проведение чемпионата мира по футболу — 2018 в России запланировано на 12 стадионах в 11 городах. «Реальное время» составило топ-8 фактов, позволяющих лучше подготовиться к предстоящему событию в Казани.

ОбществоКультура Татарстан
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