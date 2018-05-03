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Украина пожаловалась на «жесткий» досмотр Россией судов, следующих через Керченский пролив

15:19, 03.05.2018 1
Украина пожаловалась на «жесткий» досмотр Россией судов, следующих через Керченский пролив
Фото: ru.wikipedia.org / European Space Agency

В Госпогранслужбе Украины пожаловались, что с 30 апреля Россия ежедневно останавливает украинские невоенные суда.

Так, 30 апреля во время прохождения Керченского пролива было остановлено судно, которое следовало по маршруту Греция (Хиос) — Украина (Мариуполь).

Кроме того, сообщается о проверке судов из Израиля и Италии.

«Отметим, что никаких замечаний при этом не следует, однако россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов, следующих в сторону Украины», — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали российское судно «Норд». Судно зарегистрировано в Крыму и шло под российским флагом. Украинский суд арестовал «Норд». Прокуратура обвинила капитана российского рыболовецкого сейнера в нарушении правил пересечения государственной границы.

6 апреля Херсонский городской суд арестовал капитана российского судна «Норд» Горбенко на 2 месяца с возможностью внесения залога.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:48
    Невыделывались бы с нашимисудами и в ответку бы не досталось
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