Украина пожаловалась на «жесткий» досмотр Россией судов, следующих через Керченский пролив

Фото: ru.wikipedia.org / European Space Agency

В Госпогранслужбе Украины пожаловались, что с 30 апреля Россия ежедневно останавливает украинские невоенные суда.

Так, 30 апреля во время прохождения Керченского пролива было остановлено судно, которое следовало по маршруту Греция (Хиос) — Украина (Мариуполь).

Кроме того, сообщается о проверке судов из Израиля и Италии.

«Отметим, что никаких замечаний при этом не следует, однако россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов, следующих в сторону Украины», — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали российское судно «Норд». Судно зарегистрировано в Крыму и шло под российским флагом. Украинский суд арестовал «Норд». Прокуратура обвинила капитана российского рыболовецкого сейнера в нарушении правил пересечения государственной границы.



6 апреля Херсонский городской суд арестовал капитана российского судна «Норд» Горбенко на 2 месяца с возможностью внесения залога.