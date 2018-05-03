Украина пожаловалась на «жесткий» досмотр Россией судов, следующих через Керченский пролив
В Госпогранслужбе Украины пожаловались, что с 30 апреля Россия ежедневно останавливает украинские невоенные суда.
Так, 30 апреля во время прохождения Керченского пролива было остановлено судно, которое следовало по маршруту Греция (Хиос) — Украина (Мариуполь).
Кроме того, сообщается о проверке судов из Израиля и Италии.
«Отметим, что никаких замечаний при этом не следует, однако россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов, следующих в сторону Украины», — говорится в заявлении ведомства.
Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали российское судно «Норд». Судно зарегистрировано в Крыму и шло под российским флагом. Украинский суд арестовал «Норд». Прокуратура обвинила капитана российского рыболовецкого сейнера в нарушении правил пересечения государственной границы.
6 апреля Херсонский городской суд арестовал капитана российского судна «Норд» Горбенко на 2 месяца с возможностью внесения залога.Общество
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