Украинский суд арестовал крымское судно «Норд»

Фото: ru.wikipedia.org / European Space Agency

Украинский суд арестовал задержанное ранее украинскими пограничниками крымское рыболовецкое судно «Норд». Экипаж судна обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее».



Согласно законодательству Украины, за такое правонарушение членам экипажа грозит до пяти лет тюрьмы. В Крыму ФСБ также завела дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава», передает «РИА Новости».



Напомним, «Норд» был задержан в воскресенье, 25 марта. Судно зарегистрировано в Крыму и шло под российским флагом. После задержания владелец судна попросил помощи у Министерства иностранных дел России.

