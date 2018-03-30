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Украинский суд арестовал крымское судно «Норд»

22:55, 30.03.2018
Украинский суд арестовал крымское судно «Норд»
Фото: ru.wikipedia.org / European Space Agency

Украинский суд арестовал задержанное ранее украинскими пограничниками крымское рыболовецкое судно «Норд». Экипаж судна обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее».

Согласно законодательству Украины, за такое правонарушение членам экипажа грозит до пяти лет тюрьмы. В Крыму ФСБ также завела дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава», передает «РИА Новости».

Напомним, «Норд» был задержан в воскресенье, 25 марта. Судно зарегистрировано в Крыму и шло под российским флагом. После задержания владелец судна попросил помощи у Министерства иностранных дел России.

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