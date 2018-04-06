Суд Херсона арестовал капитана российского судна «Норд» на 2 месяца

Херсонский городской суд арестовал капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко на 2 месяца с возможностью внесения залога.

«Заключение под стражу на два месяца с возможностью внесения залога», — цитирует представителя консульства РФ на Украине ТАСС.



Напомним, украинские пограничники задержали «Норд» 25 марта. Судно зарегистрировано в Крыму и шло под российским флагом. Украинский суд арестовал «Норд». Прокуратура обвинила капитана российского рыболовецкого сейнера в нарушении правил пересечения государственной границы. После чего появилась информация об освобождении Горбенко до основного разбирательства.

