Прокуратура Украины предъявила обвинение капитану российского судна «Норд»

Украинская прокуратура обвинила капитана российского рыболовецкого сейнера «Норд» в нарушении правил пересечения государственной границы. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, передает со ссылкой на пресс-службу ведомства ТАСС.

Украинские пограничники задержали «Норд» 25 марта, несмотря на то, что судно зарегистрировано в Крыму и шло под российским флагом. После чего судно вместе с экипажем из 10 человек отконвоировали в Бердянск (Запорожская область), где оно находилось на автономном снабжении.

Один из владельцев крымского судна направил письмо в Министерство иностранных дел России с просьбой о помощи. 30 марта суд наложил арест на «Норд», но адвокаты обещали обжаловать это решение.