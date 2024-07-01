Депутаты Госдумы поддержали идею вернуть в школы оценки за поведение

Фото: Динар Фатыхов

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая («Единая Россия») поддержала предложение вернуть оценку за поведение в школьный табель. Она отметила, что необходимо определить критерий выставления такой оценки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что не против введения оценки за поведение в российских школах. Однако он подчеркнул, что важно разработать четкие критерии оценивания.

— Необходимо разработать четкие критерии и определить, кто будет выставлять эту оценку — учитель или педагогический состав, — заявил Кравцов.