Капитан судна «Норд» попал в больницу на Украине

Капитан судна «Норд» Владимир Горбенко находится в Днепропетровске и в день своего рождения помещен в больницу, сообщил «РИА Новости» адвокат российских моряков. Отмечается, что госпитализации с трудом удалось добиться, несмотря на состояние его здоровья.

Напомним, украинские пограничники задержали «Норд» 25 марта. Судно зарегистрировано в Крыму и шло под российским флагом. Украинский суд арестовал «Норд». Прокуратура обвинила капитана российского рыболовецкого сейнера в нарушении правил пересечения государственной границы.



6 апреля Херсонский городской суд арестовал капитана российского судна «Норд» Горбенко на 2 месяца с возможностью внесения залога.