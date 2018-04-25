В Казани открылся гипермаркет Castorama стоимостью 2 млрд рублей

Сегодня в первой половине дня состоялось открытие гипермаркета товаров для ремонта и дома французской сети Castorama. В мероприятии приняли участие гендиректор Castorama Россия Венсан Гюффруа, замминистра промышленности и торговли РТ Денис Валеев, а также руководитель АИР РТ Талия Минуллина.

Гипермаркет расположен неподалеку от «Меги» на перекрестке улиц Сахарова и Жиганова. Первые покупатели смогут посетить магазин уже 29 апреля.

Торговая площадь гипермаркета составляет 11 тыс. кв. м, а парковка рассчитана на 730 мест.

По словам Талии Минуллиной, объем инвестиций в открытие магазина составил 2 млрд рублей. При этом было создано 190 рабочих мест.

Ранее открытие гипермаркета Castorama в Казани планировалось на 29 апреля, однако позднее в компании сообщили, что еще не определились с точной датой.