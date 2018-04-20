Посольство России направило ноту в МИД Великобритании после заявления G7 по делу Скрипалей
Посольство России в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту в ответ на заявление стран G7 по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.
«Разочарованы очередным беспочвенным заявлением по «делу Скрипалей», которое в этот раз сделано от имени всех участников «Группы семи». Вызывает сожаление, что страны «семерки» позволяют втягивать себя в антироссийскую кампанию, построенную на ничем не обоснованных обвинениях», — говорится в сообщении пресс-службы посольства.
До этого, как пишет RT, страны «Большой семерки» (G7) заявили, что призывают Россию «срочно ответить на вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери».
Справка
4 марта в Великобритании отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. После чего они находились в коме. Юлия Скрипаль пришла в себя 29 марта.
Позже Великобритания официально обвинила Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В связи с этим из Британии выслали российских дипломатов. В солидарность с Лондоном были высланы представители России и из других стран. В ответ на это Москва приняла зеркальные меры.
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