Макрон: США и союзники должны остаться в Сирии для «строительства новой страны»

США и союзники должны остаться в Сирии после завершения борьбы с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в РФ) для «строительства новой страны». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу Fox News.

«Даже после окончания войны против «Исламского государства» США, Франция и наши союзники, все страны региона, даже Россия, Турция, будут играть важную роль в создании новой Сирии. Но определять будущее, конечно, будет сирийский народ», — сообщил он.

14 апреля по приказу Дональда Трампа США, Франция и Великобритания начали наносить удары по Сирии. Причиной стало возможное применение властями страны химического оружия против мирного сирийского населения. В Москве эти сведения опровергли и предложили дождаться результатов расследования ОЗХО. После чего постпред РФ обвинил Великобританию и США в инсценировке этой химатаки.