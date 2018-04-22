В марте мировой авторынок вырос на 1,2%

По итогам марта 2018 года мировой авторынок вырос на 1,2% и составил 9,3 млн легковых и легких коммерческих автомобилей.

Как сообщает «Автостат» со ссылкой на данные консалтинговой компании LMC Automotive, в январе — марте 2018 года реализация автомобилей в мире увеличилась на 2,4% — до 24,1 млн.

Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в марте было реализовано 2,5 млн. Далее идет Северная Америка (1,6 млн).

В Западной Европе объем авторынка составил 1,9 млн, в Восточной Европе — 397,5 тыс. единиц.

Ранее сообщалось, что Татарстан занял четвертое место в рейтинге регионов РФ по продажам новых автомобилей в I квартале.