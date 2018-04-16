Татарстан занял четвертое место в рейтинге регионов РФ по продажам новых автомобилей в I квартале

По итогам I квартала 2018 года Татарстан стал четвертым среди регионов РФ по продажам новых автомобилей. За этот период было продано 15 тыс. машин, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Автостат»

На первом месте оказалась Москва — 48,5 тыс. реализованных новых машин. Второе место заняло Подмосковье (27,1 тыс. шт.). Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург (22,5 тыс.).

В десятку также попали Краснодарский край (12,5 тыс.), Башкирия (12 тыс.), Самарская (10,6 тыс.), Свердловская (10,4 тыс.), Челябинская (8,9 тыс.) и Ростовская (8,6 тыс.) области.

Всего же в январе — марте 2018 года объем российского рынка новых легковых автомобилей составил 326,5 тыс. единиц.



Ранее сообщалось, что в России насчитывается почти три миллиона автомобилей премиум-класса.