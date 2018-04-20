В ответ на участие Франции в обстреле Сирии Асад отказался от французского ордена

Президент Сирии Башар Асад отказался от французского Большого креста ордена Почетного легиона.



«Решение о возвращении ордена принято в ответ на участие Франции 14 апреля в тройственной агрессии против Сирии на стороне Соединенных Штатов и Великобритании», — сообщили в канцелярии сирийского лидера.

Награда была вручена Асаду в 2001 году. Теперь она передана в посольство Румынии в Дамаске, которое временно представляет интересы Франции на территории Сирии.

ردّت وزارة الخارجية والمغتربين إلى الجمهورية الفرنسية عبر السفارة الرومانية بدمشق والتي ترعى المصالح الفرنسية بسورية، ردت وسام "جوقة الشرف الفرنسي من رتبة الصليب الأكبر"… الذي كان الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك قد قلّده للرئيس الأسد خلال زيارة سيادته لباريس في حزيران عام 2001. pic.twitter.com/eE5Vd4bGld

— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 19 апреля 2018 г.

14 апреля по приказу Дональда Трампа США, Франция и Великобритания начали наносить удары по Сирии. Причиной стало возможное применение властями страны химического оружия против мирного сирийского населения. В Москве эти сведения опровергли и предложили дождаться результатов расследования ОЗХО. После чего постпред РФ обвинил Великобританию и США в инсценировке этой химатаки.