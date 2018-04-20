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В ответ на участие Франции в обстреле Сирии Асад отказался от французского ордена

00:56, 20.04.2018 1
В ответ на участие Франции в обстреле Сирии Асад отказался от французского ордена
Фото: kremlin.ru

Президент Сирии Башар Асад отказался от французского Большого креста ордена Почетного легиона.

«Решение о возвращении ордена принято в ответ на участие Франции 14 апреля в тройственной агрессии против Сирии на стороне Соединенных Штатов и Великобритании», — сообщили в канцелярии сирийского лидера.

Награда была вручена Асаду в 2001 году. Теперь она передана в посольство Румынии в Дамаске, которое временно представляет интересы Франции на территории Сирии.

14 апреля по приказу Дональда Трампа США, Франция и Великобритания начали наносить удары по Сирии. Причиной стало возможное применение властями страны химического оружия против мирного сирийского населения. В Москве эти сведения опровергли и предложили дождаться результатов расследования ОЗХО. После чего постпред РФ обвинил Великобританию и США в инсценировке этой химатаки.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 апр
    Решение о лишении ордена Франции было принято в Париже! А Асад засуетился, стараясь опередить позор, типа "это я сам отказался"! Фигляр!
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