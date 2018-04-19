Власти Оренбуржья продлили ограничение для движения большегрузов по региональным дорогам

Власти Оренбургской области продлили на неделю запрет на движение большегрузов по региональным дорогам. Ограничение будет снято 4 мая.

Соответствующее постановление было принято 16 апреля, сообщается на сайте Главного управления дорожного хозяйства области. Предыдущее ограничение ввели 26 марта. Срок его действия истекает 24 апреля.

Подобный запрет объявляют в начале весны. Ограничение распространяется на автомобили с нагрузкой на ось свыше 6 тонн.

Напомним, что в Чувашии также продлили аналогичное ограничение. Там большегрузы смогут выехать на региональные дороги после 27 апреля.