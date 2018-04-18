В Чебоксарах до 27 апреля продлили временное ограничение на въезд большегрузов

Ограничение движения для большегрузного транспорта в Чебоксарах продлено до 27 апреля. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Алексей Ладыков.

Ограничительные мероприятия вводятся для обеспечения большей сохранности автомобильных дорог города Чебоксары в период прохождения паводковых вод. Пункты весового контроля при этом будут работать круглосуточно.



Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении регионам более 17 млрд рублей на развитие дорог. Чувашия получит из них 450 млн рублей, которые можно использовать на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений.