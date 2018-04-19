СМИ: власти Германии хотят освободиться от жестких санкций против РФ

Министр финансов Германии Олаф Шольц во время визита в Вашингтон на этой неделе намерен попросить американские власти вывести немецкие компании из-под действия жестких антироссийских санкций.

Этот же вопрос намерена поднять и канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая должна встретиться с Трампом в конце апреля, передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. При этом речь пойдет не о каких-то конкретных компаниях, а о немецком бизнесе в целом.

Отмечается, что давление на немецкие власти оказывают крупные компании, ведущие бизнес в России.

Напомним, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что 16 апреля США объявят о новых санкциях в отношении России из-за ее поддержки Сирии. Однако президент США Дональд Трамп отложил их введение до ответной реакции России.