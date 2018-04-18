ОЗХО не смогла установить страну происхождения яда, которым отравили Скрипалей
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) и военная лаборатория в Портон-Дауне не установили страну, в которой изготавливался яд, использованный для отравления Скрипалей. Однако они предположили, что технические возможности для создания такого яда есть только у России.
«Мы считаем, что только у России есть технические способности, эксплуатационный опыт и мотив избрать целью Скрипалей», — цитирует представителя Соединенного Королевства в ОЗХО Петера Уилсона «РИА Новости».
Ранее стало известно, что ОЗХО подтвердила использование газа «Новичок» при покушении на убийство экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Однако исследовательский центр в Швейцарии заявил, что при отравлении использовалось вещество BZ, состоявшее на вооружении США и Британии.
Справка
5 марта в Великобритании отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. После чего они находились в коме. Юлия Скрипаль пришла в себя 29 марта.
Позже Великобритания официально обвинила Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В связи с этим из Британии выслали российских дипломатов. В солидарность с Лондоном были высланы представители России и из других стран. В ответ на это Москва приняла зеркальные меры.
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