ОЗХО не смогла установить страну происхождения яда, которым отравили Скрипалей

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) и военная лаборатория в Портон-Дауне не установили страну, в которой изготавливался яд, использованный для отравления Скрипалей. Однако они предположили, что технические возможности для создания такого яда есть только у России.

«Мы считаем, что только у России есть технические способности, эксплуатационный опыт и мотив избрать целью Скрипалей», — цитирует представителя Соединенного Королевства в ОЗХО Петера Уилсона «РИА Новости».



Ранее стало известно, что ОЗХО подтвердила использование газа «Новичок» при покушении на убийство экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Однако исследовательский центр в Швейцарии заявил, что при отравлении использовалось вещество BZ, состоявшее на вооружении США и Британии.