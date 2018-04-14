Лавров: Скрипалей отравили состоявшим на вооружении НАТО веществом BZ

Исследовательский центр в Швейцарии, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента в Солсбери, выяснил, что при отравлении Скрипалей использовали вещество BZ, состоявшее на вооружении США и Британии.

В России и СССР оно не производилось, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на заседании СВОП, передает «РИА Новости».

«По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через тридцать-шестьдесят минут после применения и длится до четырех суток. Данная рецептура находилась на вооружении армий США, Великобритании и других стран НАТО», — процитировал глава МИД отчет.



Москва получила результаты исследования образцов из Солсбери на условиях конфиденциальности. Швейцарские специалисты закончили исследование 27 марта.

Ранее ОЗХО подтвердила, что при покушении на убийство экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии использовался газ «Новичок».