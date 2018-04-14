Лавров: Скрипалей отравили состоявшим на вооружении НАТО веществом BZ
Исследовательский центр в Швейцарии, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента в Солсбери, выяснил, что при отравлении Скрипалей использовали вещество BZ, состоявшее на вооружении США и Британии.
В России и СССР оно не производилось, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на заседании СВОП, передает «РИА Новости».
«По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через тридцать-шестьдесят минут после применения и длится до четырех суток. Данная рецептура находилась на вооружении армий США, Великобритании и других стран НАТО», — процитировал глава МИД отчет.
Москва получила результаты исследования образцов из Солсбери на условиях конфиденциальности. Швейцарские специалисты закончили исследование 27 марта.
Ранее ОЗХО подтвердила, что при покушении на убийство экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии использовался газ «Новичок».
Справка
5 марта в Великобритании отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. После чего они находились в коме. Юлия Скрипаль пришла в себя 29 марта.
Позже Великобритания официально обвинила Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В связи с этим из Британии выслали российских дипломатов. В солидарность с Лондоном были высланы представители России и из других стран. В ответ на это Москва приняла зеркальные меры.
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На сарае «Мир» написано, а там дрова...