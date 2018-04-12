ОЗХО подтвердила, что Скрипалей отравили «Новичком»

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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что при покушении на убийство экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии использовался газ «Новичок».

Соответствующий документ ОЗХО опубликовала сегодня, передает Sky news.

В докладе говорится, что организация «подтверждает выводы британского расследования, касающиеся вещества, примененного в Солсбери». При этом вещество было «особо чистым».

Источник происхождения «Новичка» в докладе ОЗХО не указан, а подробные результаты расследования опубликованы в закрытой части доклада.

Ранее стало известно, что ОЗХО завершила расследование по отравлению Скрипалей и передала документы Великобритании с просьбой распространить их среди стран — подписантов Конвенции по запрещению химического оружия. Кроме того, ОЗХО настояла на их публикации сегодня днем, 12 апреля.