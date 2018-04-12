ОЗХО подтвердила, что Скрипалей отравили «Новичком»
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что при покушении на убийство экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии использовался газ «Новичок».
Соответствующий документ ОЗХО опубликовала сегодня, передает Sky news.
В докладе говорится, что организация «подтверждает выводы британского расследования, касающиеся вещества, примененного в Солсбери». При этом вещество было «особо чистым».
Источник происхождения «Новичка» в докладе ОЗХО не указан, а подробные результаты расследования опубликованы в закрытой части доклада.
Ранее стало известно, что ОЗХО завершила расследование по отравлению Скрипалей и передала документы Великобритании с просьбой распространить их среди стран — подписантов Конвенции по запрещению химического оружия. Кроме того, ОЗХО настояла на их публикации сегодня днем, 12 апреля.
Справка
5 марта в Великобритании отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. После чего они находились в коме. Юлия Скрипаль пришла в себя 29 марта.
Позже Великобритания официально обвинила Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В связи с этим из Британии выслали российских дипломатов. В солидарность с Лондоном были высланы представители России и из других стран. В ответ на это Москва приняла зеркальные меры.
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