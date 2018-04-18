Полиция Армении сообщила о задержании более 60 демонстрантов в Ереване

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В Армении полиция задержала 66 человек за участие в акции в акции протеста, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы полиции Эдгара Джанояна.

Отмечается, что на улицы вышли тысячи человек под предводительством лидера армянской оппозиционной парламентской фракции «Елк» Никола Пашиняна. Демонстранты выступают против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром.

В понедельник, 16 апреля, в ходе очередного митинга произошла стычка с полицией. По некоторым данным, пострадали сотрудники правоохранительных органов. Несмотря на возмущение ереванцев, Саргсян все-таки был вчера назначен на пост премьер-министра республики. За его кандидатуру проголосовали 76 депутатов, против — 17.