В Ереване митингующие подрались с полицией

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Митингующие в Ереване против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром заявили, что в ходе столкновений произошла стычка с полицией, сообщает «РИА Новости».

Вышедшие на митинг перекрывали дороги и пытались прорваться в здание парламента в Ереване, полиция пресекла эти попытки. Сейчас стычки прекратились. Участников митинга призывают отойти от полицейского кордона.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали около 10 активистов у мусорного полигона «Ядрово», с 21 марта свыше 200 детей и около 100 взрослых жителей обратились за медицинской помощью из-за выбросов с полигона.