Новости происшествий

20:11 МСК
Новости раздела
Происшествия

В Ереване митингующие подрались с полицией

16:25, 16.04.2018 1
В Ереване митингующие подрались с полицией
Фото: скриншот видео

Митингующие в Ереване против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром заявили, что в ходе столкновений произошла стычка с полицией, сообщает «РИА Новости».

Вышедшие на митинг перекрывали дороги и пытались прорваться в здание парламента в Ереване, полиция пресекла эти попытки. Сейчас стычки прекратились. Участников митинга призывают отойти от полицейского кордона.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали около 10 активистов у мусорного полигона «Ядрово», с 21 марта свыше 200 детей и около 100 взрослых жителей обратились за медицинской помощью из-за выбросов с полигона.

Происшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17 апр
    еще один спектакль
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан