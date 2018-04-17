Парламент Армении избрал премьер-министром Саргсяна, несмотря на массовые протесты

Парламент Армении выбрал лидера правящей Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьер-министра республики. За его назначение проголосовали 76 депутатов, против — 17.

Отмечается, что свои голоса против назначения Саргсяна отдали депутаты оппозиционной фракции «Елк», руководитель которой Никол Пашинян возглавил уличные акции протеста в Ереване, передает «Интерфакс».

Напомним, вчера, 16 апреля, жители города вышли на митинги против назначения Саргсяна на этот пост. Митингующие перекрывали дороги и пытались прорваться в здание парламента в Ереване, полиция пресекла эти попытки. По некоторым данным, пострадали трое полицейских.