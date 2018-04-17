В России вдвое урезали финансирование тюремной системы

Финансирование тюремной системы в новой Федеральной целевой программе (ФЦП) правительства урезано почти вдвое.



В документе ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018—2026 годы» сообщается, что на выполнение программы планируется потратить 54,99 млрд рублей. На выделенные средства планируется улучшить условия содержания под стражей, в том числе в следственных изоляторах временного содержания (СИЗО), передает «Интерфакс».

При этом в конце 2016 года правительство уже утверждало такую же программу до 2025 года с бюджетом в 96,5 млрд рублей. Кроме того, в новой программе выросло количество заключенных, которых планируется размещать в построенных СИЗО, — с 10 тыс. в 2016 году до 11 тыс. в 2018 году.

Отмечается, что для приведения условий содержания российских заключенных к международным стандартам требуется построить 11 новых СИЗО на 11 тыс. человек, 14 новых режимных корпусов на 3,4 тыс. мест и реконструировать около 100 вспомогательных объектов. Также предполагается создать более 8 тыс. мест в колониях с различным режимом содержания и 11 домов ребенка при колониях.

Ранее стало известно, что в рамках программы в Казани до 2026 года планируется построить новый изолятор на 930 мест.