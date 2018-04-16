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ЦБ: российскому рынку удалось избежать «неконтролируемых изменений» после санкций США

11:17, 16.04.2018
ЦБ: российскому рынку удалось избежать «неконтролируемых изменений» после санкций США
Фото: ru.wikipedia.org/ NVO

Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева отметила, что рынок продемонстрировал стабильность работы «в условиях резкого изменения внешних факторов»

«В целом реакция рынков была адекватна ситуации. Волатильность на рынках активов, рынке акций, облигаций, на валютном рынке возросла. Но это не нарушило непрерывности работы рынков, не создало ситуацию неконтролируемых изменений», — цитирует ТАСС Юдаеву.

Напомним, в пятницу, 6 апреля, минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний. На их фоне рухнули на 5—6% российские индексы. Подробно о «черном понедельнике» — в материале «Реального времени».

Ранее стало известно, что новые санкции против России будут объявлены сегодня, 16 апреля.

ЭкономикаБанки
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