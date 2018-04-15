Мэр Волоколамска сообщил о стихийном митинге против полигона «Ядрово»

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В Волоколамске проходит стихийный митинг против открытия «новой карты» мусорной свалки. Об этом сообщил РБК мэр города Петр Лазарев.

«Я был сегодня на акции, там было более 50 человек. Призвал активистов записывать номера мусоровозов, потому что они продолжают заезжать, люди возмущены и хотят противодействовать, но сейчас это несанкционированный пикет, его могут задержать», — сказал Лазарев.



Он также отметил, что открытие полигона произошло незаконно. И посоветовал обратиться в прокуратуру, но позднее.

Вчера там прошел согласованный митинг за полное закрытие полигона «Ядрово».