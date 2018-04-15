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Мэр Волоколамска сообщил о стихийном митинге против полигона «Ядрово»

14:28, 15.04.2018
Мэр Волоколамска сообщил о стихийном митинге против полигона «Ядрово»
Фото: скриншот

В Волоколамске проходит стихийный митинг против открытия «новой карты» мусорной свалки. Об этом сообщил РБК мэр города Петр Лазарев.

«Я был сегодня на акции, там было более 50 человек. Призвал активистов записывать номера мусоровозов, потому что они продолжают заезжать, люди возмущены и хотят противодействовать, но сейчас это несанкционированный пикет, его могут задержать», — сказал Лазарев.

Он также отметил, что открытие полигона произошло незаконно. И посоветовал обратиться в прокуратуру, но позднее.

Вчера там прошел согласованный митинг за полное закрытие полигона «Ядрово».

Справка

Напомним, с 21 марта свыше 200 детей и около 100 взрослых жителей Волоколамского района обратились за медицинской помощью из-за выбросов с полигона «Ядрово».

Роспотребнадзор выяснил, что уровень сероводорода возле свалки превышает норму в 1,5—2,5 раза. После чего в Волоколамском районе чиновники начали раздавать жителям респираторы и маски. Тысячи людей периодически продолжают выходить на митинги за закрытие «Ядрово».

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