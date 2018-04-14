В Волоколамске люди вновь собрались на митинг за закрытие полигона «Ядрово»

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В Волоколамске проходит согласованный митинг за полное закрытие полигона «Ядрово». По данным организаторов, на мероприятии собралось около 500 человек.

Кроме того, в нем приняла участие Ксения Собчак, которая призвала объединиться все Подмосковье и провести один большой митинг, сообщает «Интерфакс».

Напомним, с 21 марта свыше 200 детей и около 100 взрослых жителей Волоколамского района обратились за медицинской помощью из-за выбросов с полигона «Ядрово».

Роспотребнадзор выяснил, что уровень сероводорода возле свалки превышает норму в 1,5—2,5 раза. После чего в Волоколамском районе чиновники начали раздавать жителям респираторы и маски. Тысячи людей периодически продолжают выходить на митинги за закрытие «Ядрово».