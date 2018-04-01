На митинг против мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамске вышли около 6 тысяч человек

На митинг в подмосковном Волоколамске за закрытие полигона «Ядрово» пришли порядка шести тысяч человек. Об этом сообщил мэр Волоколамска Петр Лазарев.



«Порядка шести тысяч (человек)», — сказал он.

Эту информацию подтвердил член инициативной группы, отметив, что «шесть (тысяч) принимали участие, пока нам МВД официальные данные не давало», пишет «РИА Новости».

Напомним, с 21 марта свыше 200 детей и около 100 взрослых жителей Волоколамского района обратились за медицинской помощью из-за плохого самочувствия.

Роспотребнадзор выяснил, что уровень сероводорода возле полигона превышает норму в 1,5—2,5 раза. После чего в Волоколамском районе чиновники начали раздавать жителям респираторы и маски.