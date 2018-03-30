Роспотребнадзор сообщил о превышении уровня сероводорода на свалке «Ядрово» в 2,5 раза

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В Роспотребнадзоре сообщили о превышении уровня сероводорода на свалке «Ядрово» в Подмосковье в 1,5-2,5 раза. Об этом говорится в письме ведомства, опубликованном на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Кроме того, у большинства обратившихся за помощью детей, врачи диагностировали сильную аллергическую реакцию, функциональные нарушения ЖКТ, атопический дерматит, аллергический ринит, головную боль напряжения, вегетососудистую дистонию, реконвалесценты ОРЗ.

Напомним, с 21 марта свыше 200 детей и около 100 взрослых жителей Волоколамского района обратились за медицинской помощью из-за плохого самочувствия. Вчера в Волоколамском районе чиновники решили ввести режим чрезвычайной ситуации. А уже сегодня ввели режим повышенной готовности и начали раздавать жителям респираторы и маски.