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Роспотребнадзор сообщил о превышении уровня сероводорода на свалке «Ядрово» в 2,5 раза

21:49, 30.03.2018 2
Роспотребнадзор сообщил о превышении уровня сероводорода на свалке «Ядрово» в 2,5 раза
Фото: скриншот видео

В Роспотребнадзоре сообщили о превышении уровня сероводорода на свалке «Ядрово» в Подмосковье в 1,5-2,5 раза. Об этом говорится в письме ведомства, опубликованном на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Кроме того, у большинства обратившихся за помощью детей, врачи диагностировали сильную аллергическую реакцию, функциональные нарушения ЖКТ, атопический дерматит, аллергический ринит, головную боль напряжения, вегетососудистую дистонию, реконвалесценты ОРЗ.

Напомним, с 21 марта свыше 200 детей и около 100 взрослых жителей Волоколамского района обратились за медицинской помощью из-за плохого самочувствия. Вчера в Волоколамском районе чиновники решили ввести режим чрезвычайной ситуации. А уже сегодня ввели режим повышенной готовности и начали раздавать жителям респираторы и маски.

Происшествия
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 30 марта
    Пускай не раскачивает, правду не очень-то принято. Подлые времена, бедные люди. Назначен символичный штраф. Сюрреализм и респираторы.
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  • Анонимно 31 марта
    Каждый получает то, что заслуживает.
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