Российскому бизнесу пообещали преференции в Сирии
Координатор группы по связям Госдумы и парламента Сирии Дмитрий Саблин сообщил, что премьер-министр Сирии Имад Хамис готов предоставить преференции российскому бизнесу для работы в Сирии.
«Мы с премьер-министром обсудили вопросы социально-экономического развития российских и сирийских регионов. Премьер заверил, что при всех равных условиях ведения бизнеса в Сирии, российские компании будут получать преференции»,— цитирует Хамиса «Интерфакс».
Напомним, Россия 16 апреля созывает в Женеве внеочередное заседание Целевой группы по прекращению огня в Сирии в связи с ударами США, Великобритании и Франции по Дамаску в ночь на 14 апреля.
Справка
Ночью 14 апреля США, Франция и Великобритания начали наносить удары по Сирии в 21.00 по Вашингтону (04.00 по мск). Приказ отдал президент США Дональд Трамп. Минобороны РФ заявило, что ударов было 103 — более 70 были отражены. При этом ни одна из ракет, выпущенных США, Францией и Великобританией по Сирии, не входила в зону ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме.
Президент России Владимир Путин отметил, что США усугубляют ситуацию и потакают террористам. Кроме того, Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников.
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