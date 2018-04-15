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Российскому бизнесу пообещали преференции в Сирии

09:53, 15.04.2018 1
Российскому бизнесу пообещали преференции в Сирии
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Координатор группы по связям Госдумы и парламента Сирии Дмитрий Саблин сообщил, что премьер-министр Сирии Имад Хамис готов предоставить преференции российскому бизнесу для работы в Сирии.

«Мы с премьер-министром обсудили вопросы социально-экономического развития российских и сирийских регионов. Премьер заверил, что при всех равных условиях ведения бизнеса в Сирии, российские компании будут получать преференции»,— цитирует Хамиса «Интерфакс».

Напомним, Россия 16 апреля созывает в Женеве внеочередное заседание Целевой группы по прекращению огня в Сирии в связи с ударами США, Великобритании и Франции по Дамаску в ночь на 14 апреля.

Справка

Ночью 14 апреля США, Франция и Великобритания начали наносить удары по Сирии в 21.00 по Вашингтону (04.00 по мск). Приказ отдал президент США Дональд Трамп. Минобороны РФ заявило, что ударов было 103 — более 70 были отражены. При этом ни одна из ракет, выпущенных США, Францией и Великобританией по Сирии, не входила в зону ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме.

Президент России Владимир Путин отметил, что США усугубляют ситуацию и потакают террористам. Кроме того, Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников.

ОбществоВласть
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  • Анонимно 15 апр
    Женя Пригожин новый VIP ресторант откроет, что бы Башару Хафезовичу Асаду было куда сходить с друзьями.
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