Российскому бизнесу пообещали преференции в Сирии

Координатор группы по связям Госдумы и парламента Сирии Дмитрий Саблин сообщил, что премьер-министр Сирии Имад Хамис готов предоставить преференции российскому бизнесу для работы в Сирии.

«Мы с премьер-министром обсудили вопросы социально-экономического развития российских и сирийских регионов. Премьер заверил, что при всех равных условиях ведения бизнеса в Сирии, российские компании будут получать преференции»,— цитирует Хамиса «Интерфакс».

Напомним, Россия 16 апреля созывает в Женеве внеочередное заседание Целевой группы по прекращению огня в Сирии в связи с ударами США, Великобритании и Франции по Дамаску в ночь на 14 апреля.