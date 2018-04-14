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В Казани назначили руководителей двух отделов полиции

16:22, 14.04.2018
В Казани назначили руководителей двух отделов полиции
Фото: 16.мвд.рф

Начальник Управления МВД России по городу Казани полковник полиции Алексей Соколов представил новых руководителей отделов полиции «Промышленный» и «Зареченский».

Руководителем отдела полиции «Промышленный» назначили подполковника полиции Павла Охотникова. Ранее он занимал пост заместителя начальника отдела полиции «Танкодром», передает пресс-служба ведомства.

На должность начальника отдела полиции «Зареченский» назначили Тараса Дорошкевича, экс-руководителя отдела полиции «Промышленный».

Ранее стало известно, что Айрат Сибагатуллин покинул пост министра культуры. Накануне сообщалось, что Сибагатуллин станет директором ТНВ и «ТНВ Планета».

ОбществоВласть Татарстан
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