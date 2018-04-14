В Казани назначили руководителей двух отделов полиции
Начальник Управления МВД России по городу Казани полковник полиции Алексей Соколов представил новых руководителей отделов полиции «Промышленный» и «Зареченский».
Руководителем отдела полиции «Промышленный» назначили подполковника полиции Павла Охотникова. Ранее он занимал пост заместителя начальника отдела полиции «Танкодром», передает пресс-служба ведомства.
На должность начальника отдела полиции «Зареченский» назначили Тараса Дорошкевича, экс-руководителя отдела полиции «Промышленный».
Ранее стало известно, что Айрат Сибагатуллин покинул пост министра культуры. Накануне сообщалось, что Сибагатуллин станет директором ТНВ и «ТНВ Планета».ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым