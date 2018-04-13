Вице-премьер Хлопонин заработал в 1,3 раза больше коллег вместе взятых — более 2,9 миллиарда рублей

Доход вице-премьера Александра Хлопонина за 2017 год в 1,3 раза превысил доходы всех членов правительства и их семей вместе взятых и составил более 2,9 млрд рублей.



При этом в 2016 году доходы вице-премьера составляли 9,9 млн рублей. Согласно декларациям за 2017 и 2016 годы, Хлопонин продал поместье в Италии, состоящее из дома площадью 818,4 кв. м и земельного участка в 8,22 тыс. кв. м. Именно продажа виллы в Италии принесла Хлопонину доход почти в 3 млрд рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя вице-премьера.

В настоящий момент в совместном пользовании Хлопонина и его супруги числятся два дома в России, площадью 2,9 тыс. кв. м и 678 кв. м, соответственно, а также бассейн площадью в 350 кв. м и 11 земельных участков. Самые большие достигают 14,1 тыс. кв. м и 9,6 тыс. кв. м. Также в собственности вице-премьера четыре автомобиля марки Mercedes-Benz, Bentley и Jaguar.

За десятилетнюю историю открытой публикации деклараций о доходах членов правительства никто из них не раскрывал доход на сумму 1 млрд рублей в год и более (с учетом супругов).

Ранее стало известно, что доходы президента России Владимира Путина за 2017 год превысили 18 млн рублей, а доходы премьер-министра Дмитрия Медведева — 8,5 млн рублей. При этом вице-премьер Игорь Шувалов заработал более 91 млн рублей, а министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров — 5,8 млн рублей.