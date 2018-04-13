Доходы Медведева за 2017 год превысили 8,5 миллиона рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заработал в 2017 году более 8,5 млн рублей. Соответствующие сведения опубликованы на сайте правительства.

Согласно сведениям доход Медведева остался на том же уровне, что и в 2016 году.

В собственности премьера числятся квартира площадью 367,8 кв. м на территории России, также в пользовании у Медведева — земельный участок площадью 4,9 тыс. кв. м со сроком аренды на 49 лет.

Также за главой правительства числятся автомобили: легковой ГАЗ 20, легковой ГАЗ 21.

Ранее стало известно, что доходы Владимира Путина за 2017 год превысили 18 млн рублей.