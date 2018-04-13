Никифоров заработал в 2017 году более 5,8 миллиона рублей

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заработал в 2017 году более 5,8 млн рублей. Соответствующие сведения опубликованы на сайте правительства.

Согласно сведениям, доход Никифорова остался на том же уровне, что и в 2016 году. При этом доход супруги Никифорова за 2017 год составил более 62,9 млн рублей по сравнению с 48,6 млн рублей в 2016 году.

В собственности Никифорова числится долевая квартира площадью 138,9 кв. м, а также в совместном пользовании с супругой квартира площадью 295,9 кв. м. В безвозмездном пользовании у министра находится здание площадью 246,7 кв. м.

Ранее стало известно, что доходы президента России Владимира Путина за 2017 год превысили 18 млн рублей, а доходы премьер-министра Дмитрия Медведева — 8,5 млн рублей. При этом вице-премьер Игорь Шувалов заработал более 91 млн рублей.