Доходы Путина за 2017 год превысили 18 млн рублей

Президент России Владимир Путин заработал в 2017 году более 18 млн рублей, что превышает его доход за 2016 год более чем в два раза. Соответствующие сведения опубликованы на сайте Кремля.

Согласно сведениям доход Путина составил 18,728 млн рублей по сравнению с 8,858 млн в 2016 году.

В 2017 году также произошли изменения в списке объектов недвижимости, находящихся в собственности или в пользовании президента. В сведениях о доходах перестал числиться земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м, ранее ежегодно декларируемый президентом.

Других изменений в перечне задекларированной недвижимости нет. В собственности Путина числятся: квартира площадью 77 кв. м и гараж, а также в пользовании — квартира площадью 153 кв. м и гараж.