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Доходы Путина за 2017 год превысили 18 млн рублей

18:19, 13.04.2018 1
Доходы Путина за 2017 год превысили 18 млн рублей
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заработал в 2017 году более 18 млн рублей, что превышает его доход за 2016 год более чем в два раза. Соответствующие сведения опубликованы на сайте Кремля.

Согласно сведениям доход Путина составил 18,728 млн рублей по сравнению с 8,858 млн в 2016 году.

В 2017 году также произошли изменения в списке объектов недвижимости, находящихся в собственности или в пользовании президента. В сведениях о доходах перестал числиться земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м, ранее ежегодно декларируемый президентом.

Других изменений в перечне задекларированной недвижимости нет. В собственности Путина числятся: квартира площадью 77 кв. м и гараж, а также в пользовании — квартира площадью 153 кв. м и гараж.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14 апр
    Путин не предприниматель , он бюджетник .У президента на сегодняшний день зарплата не должна превышать 60 000 рублей а месяц
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