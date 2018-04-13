Шувалов заработал за 2017 год более 91 млн рублей

Первый зампредседателя Правительства РФ Игорь Шувалов заработал за 2017 год более 91,2 млн рублей по сравнению с 71,7 млн рублей в 2016 году. Соответствующие сведения опубликованы на сайте правительства.

При этом супруга Шувалова заработала более 89,1 млн рублей, в 2016 году ее задекларированный доход составлял 61,1 млн рублей.

В собственности Шувалова долевая квартира площадью 175,7 кв. м (6/20 доли). В совместной собственности с супругой три квартиры площадью 108,9 кв. м, 73,8 кв. м, 115,8 кв. м, а также нежилое помещение площадью более 2 тыс. кв. м. В пользовании вице-премьера арендуемая в Великобритании квартира площадью 483 кв. м., жилой дом в Австрии — более 1,4 тыс. кв. м и жилой дом в России — более 4,1 тыс. кв. м.

Ранее стало известно, что доходы Владимира Путина за 2017 год превысили 18 млн рублей, а доходы Дмитрия Медведева — 8,5 млн рублей.